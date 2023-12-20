"الحربي": نجاح كبير لمبادرة السعودية الخضراء وجهود مستمرة لـ 150 ألف متطوع

قال الكاتب الصحفي نايف عبدالله الحربي؛ إن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أطلق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في عام 2021، وهي التحالف الإقليمي الأول من نوعه الذي يهدف إلى الحد من آثار تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسلطاً الضوء على التفاعل الكبير من المتطوعين مع المبادرة حتى وصل عددهم إلى 150 ألف شخص.