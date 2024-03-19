"برنامج جدة التاريخية" يستضيف نخبة من الإعلاميين والكُتَّاب في "ثلوثيته"

وتضم المنطقة خلال موسم رمضان هذا العام عددًا من البرامج المميزة، تشمل تجربة "المرقب"؛ إذ يمكن للزوار متابعة منازل القمر طوال أيام رمضان باستخدام تلسكوبات حديثة، وبرنامج "نكهات من مناطقنا" الذي يُلقي الضوء على أطباق من حول السعودية، و"سفرة الثريا" التي تستقبل ضيوف المنطقة طوال الشهر على طعام الإفطار والسحور، ومبادرة "منارة فن" التي تضم ورشًا تعليمية بطريقة تفاعلية، ومعرض "النور" الذي يأخذ الزوار في رحلة ثقافية وتعليمية وفنية، تتكون من 5 محطات، تبرز أهمية شهر رمضان، وكذلك بازار برحة الفلاح "دكاكين رمضان"، حيث تُعرض المنتجات التقليدية، إضافة إلى أنشطة متنوعة مخصصة للأطفال، تشمل الحكواتي، والعروض والألعاب الشعبية، وورش العمل الفنية، والمناطق المخصصة للطعام.. وغيرها من الأنشطة والبرامج.