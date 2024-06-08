هروب لـ"السندات" ولغز الأعلاف يتواصل.. سقف أسعار المواشي يقفز فوق الـ 2000 ريال!

ارتفعت أسعار الأغنام في السوق السعودي قُبيل عيد الأضحى المبارك، بشكلٍ جنوني، لتتجاوز 2000 ريال، وأرجع عددٌ من مُربي الأغنام، الارتفاع في أسعار الأغنام المحلية، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف؛ ما تسبّب في إحجامهم عن تربيتها.
وأكّد روّاد أسواق الماشية أن ارتفاع الأسعار يعود إلى قرب موعد عيد الأضحى وذبح الأضاحي؛ ما اضطر بعضهم إلى اللجوء الى السندات الإلكترونية لقضاء هذه الشعيرة.
"سبق" تواصلت مع الناشط والمهتم بتنمية الثروة الحيوانية، سعود الهفتاء؛ الذي طالب بتحديد سقف أعلى لسعر المواشي والأعلاف، مؤكداً رفع هذا المطلب للجهات المعنية من نحو 7 سنوات لكن دون جدوى.
وقال "الهفتاء": لا بد من تحديد سقف أعلى لأسعار الأعلاف، فعلى سبيل المثال، كيس الشعير بوزن 50 كيلو وصل سعره إلى 85 ريالاً، فأصبح المجال مفتوحاً للتجار للتلاعب بالأسعار، وأصبحت أسعار المواشي مرتفعة.
كما طالب "الهفتاء"؛ بإعفاء الأعلاف من الرسوم الجمركية والضريبية لدعم السوق المحلي مثلها مثل المواشي، مشيراً إلى ضرورة وجود معادلة تحكم هذا الجانب.