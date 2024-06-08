هروب لـ"السندات" ولغز الأعلاف يتواصل.. سقف أسعار المواشي يقفز فوق الـ 2000 ريال!

ارتفعت أسعار الأغنام في السوق السعودي قُبيل عيد الأضحى المبارك، بشكلٍ جنوني، لتتجاوز 2000 ريال، وأرجع عددٌ من مُربي الأغنام، الارتفاع في أسعار الأغنام المحلية، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف؛ ما تسبّب في إحجامهم عن تربيتها.