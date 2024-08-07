"الشرقي": زخم الاستثمار المتسارع في يوليو يؤكد جدية المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030

وأضاف: كما تم الإعلان عن عدد من التصاميم للمرافق الرياضية في كل من نيوم، الرياض، والقدية في إطار الاستعداد لاستضافة المملكة لكأس العالم 2034. وأعلنت وزارة الرياضة عن بدء المرحلة الثانية من مسار الاستثمار وتخصيص الأندية الرياضية وحدد 14 نادياً رياضياً سيتم طرحها أمام المستثمرين للتخصيص. كما استضافت المملكة أول كأس للعالم في الرياضات الإلكترونية في الرياض وتوقع عقداً مع اللجنة الأولمبية ستستضيف بموجبه دورة الألعاب الإلكترونية الأولمبية في عام 2025.