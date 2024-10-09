"المرور" يطرح لوحات مخصصة لمعرض الصقور والصيد السعودي 2024 عبر "أبشر"

وأوضحت أن مزاد اللوحات الإلكتروني المخصصة للمعرض، تشمل لوحات للمركبات الخصوصي هي (ط ى ر 61، ص ى د 89، ن س ر 94، هـ أ د 46، هـ د د 85)، ولمركبات نقل خاص (ص و ب 4، ر م ح 24، س هـ م 25، ص أ د 46، ص ى د 76).