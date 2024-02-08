"الدفاع و"الصناعة" توقّعان اتفاقية انتقال مكتب الترميز السعودي

وقّعت وزارة الدفاع، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم في معرض الدفاع العالمي 2024، اتفاقية انتقال مكتب الترميز السعودي (NCB) من وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى وزارة الدفاع، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.