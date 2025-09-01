أمانة الرياض تغلق 231 منشأة مخالفة وتتلف 7.3 أطنان من الأغذية الفاسدة

نفذت أمانة منطقة الرياض حملة رقابية موسعة على حي منفوحة، أسفرت عن إغلاق 231 منشأة مخالفة، وإتلاف 7.3 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك بمشاركة الجهات الأمنية وعدد من الجهات الحكومية.
وأوضحت الأمانة أن الحملة أسفرت عن:
تحرير 1126 إشعاراً ومخالفة.
فصل التيار الكهربائي عن 11 موقعاً.
حجز 140 عربة وبائعاً جوالاً.
مصادرة وإتلاف 32,885 منتجاً غير صالح للاستخدام.
ضبط 501 كيلوجرام من مواد التبغ.
تسجيل 448 مخالفة للجهات الأخرى.
وشملت الحملة منشآت غذائية ومقاهي ومحال لبيع اللحوم والتبغ، إضافة إلى منازل حُوّلت إلى مستودعات لتخزين الأغذية. وكشفت الفرق الرقابية عن مخالفات خطيرة، أبرزها:
بيع تبغ مجهول المصدر.
تداول مواد غذائية فاسدة.
عرض منتجات عناية شخصية منتهية الصلاحية.
تدني مستوى النظافة.
تخزين الأغذية بطرق غير آمنة.
وأكدت الأمانة أنها اتخذت إجراءات صارمة شملت الإنذارات، تحرير محاضر الضبط، فرض الغرامات، وإغلاق المنشآت التي تشكل خطراً على الصحة العامة، حمايةً للمستهلكين ومنعاً لتكرار هذه المخالفات.
وبيّنت أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة رقابية استباقية تعتمد على جولات يومية للأحياء ذات النشاط التجاري المرتفع، مع متابعة لاحقة للتأكد من تصحيح الأوضاع، موضحة أن توثيق ورصد المخالفات يتم عبر أنظمة تقنية حديثة تتيح التدخل السريع ومعالجة أي خلل.
ودعت أمانة الرياض المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق مدينتي، مؤكدة أن تعاون المجتمع يُعد ركيزة أساسية للحفاظ على بيئة حضرية آمنة وضمان جودة الخدمات.