أمانة الرياض تغلق 231 منشأة مخالفة وتتلف 7.3 أطنان من الأغذية الفاسدة

وبيّنت أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة رقابية استباقية تعتمد على جولات يومية للأحياء ذات النشاط التجاري المرتفع، مع متابعة لاحقة للتأكد من تصحيح الأوضاع، موضحة أن توثيق ورصد المخالفات يتم عبر أنظمة تقنية حديثة تتيح التدخل السريع ومعالجة أي خلل.