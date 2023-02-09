مدارسنا" تشارك في "ليب23".. منصة سعودية ناشئة مختصة بتوظيف المعلمين والمعلمات

وتمنح "مدارسنا" المعلم إمكانية الدخول إلى المنصة، وتسجيل السيرة الخاصة به وتخصصه والدورات التي حصل عليها، والمهارات التي يتمتع بها، وبذلك يكون المعلم متاحًا أمام جميع المؤسسات التعليمية للتعاقد معه، حال توافر الشروط المطلوبة .