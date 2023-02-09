مدارسنا" تشارك في "ليب23".. منصة سعودية ناشئة مختصة بتوظيف المعلمين والمعلمات

تشارك شركة "مدارسنا" الناشئة بالسوق السعودي، في فعاليات مؤتمر "ليب23"، الرامي لجعل المملكة وجهةً عالمية للابتكار والتطور وريادة الأعمال الرقمية، عن طريق تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة والمتوسطة لتحقيق أهدافها .
وعملت "مدارسنا"، وهي شركة سعودية، على إنشاء منصة توظيف، تهدف للربط بين المعلم والأكاديمي والمؤسسات التعليمية في المملكة، من أجل توفير فرص العمل المناسبة للطرفين، سواء المعلم أو المؤسسة التعليمية .
وتهدف "مدارسنا" إلى إيجاد وظيفة للمعلم بكل سهولة عبر المنصة الإلكترونية، خاصة أنه لا يوجد تطبيق يقدم وظائف للمعلم، مما يدفع الراغبين في العمل للبحث بالطرق التقليدية .
وتمثّل "مدارسنا" حلقة الوصل بين المعلم والجهات التعليمية، خاصة أن المؤسسات السعودية تجد صعوبة في استقطاب المعلم صاحب الخبرات العالية في تشكيل وبناء الطالب بمراحل التعليم المختلفة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .
وتمنح "مدارسنا" المعلم إمكانية الدخول إلى المنصة، وتسجيل السيرة الخاصة به وتخصصه والدورات التي حصل عليها، والمهارات التي يتمتع بها، وبذلك يكون المعلم متاحًا أمام جميع المؤسسات التعليمية للتعاقد معه، حال توافر الشروط المطلوبة .
وتأسست شركة "مدارسنا" في شهر أبريل 2022، وكانت الانطلاقة الفعلية في أواخر الشهر الماضي، واستطاعت استقطاب 7 مدارس حتى الآن، وتم إطلاق أكثر من شاغر وظيفي من خلال المنصة الإلكترونية، وتقدم للوظائف عدد كبير من المعلمين .
وتقوم على الشركة كوادر سعودية 100%، وتسعى إدارة الشركة للتوسع خلال الفترة المقبلة والانتشار في جميع أنحاء السعودية، ودول الخليج.