"العدل" تعتمد الترتيبات الخاصة بسماع دعاوى إثبات عقد الزواج المبرم دون إذن الجهة المختصة

إقرار طرفي عقد الزواج، أو أحدهما، بعقد الزواج، وعدم وجود نزاع بينهما.



أن يكون عقد الزواج محل الدعوى قد أُبرم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.



حضور طرفي عقد الزواج، أو من له صفة في الدعوى، لدى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى والترافع بشأنها.



توفر ما يثبت العلاقة محل الدعوى، وما يدل على محل الإقامة.