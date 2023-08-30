جراحة ناجحة تنهي معاناة شاب مع الكرسي المتحرّك في عنيزة

وأضاف التجمُّع، أن الفريق الطبي تمكّن من استئصال الغضروف خلال ساعتين ونصف الساعة بسبب الضيق الشديد في القناة الشوكية؛ نظراً لحجم الغضروف الكبير، لافتاً إلى أن استخدام الميكروسكوب يتم للتكبير وتوضيح كل تفاصيل مخارج الأعصاب، وقد قلل استخدامه بشكلٍ تامٍ من المضاعفات الجراحية، وتحسنت حالة المريض بشكلٍ كبيرٍ بعد العملية وعاد لممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية.