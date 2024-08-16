استشاري أمراض معدية يؤكّد: حالات جدري القردة في ‫السعودية محدودة جداً ولا شيء يدعو للخوف

وأضاف: "جدري القردة موجود من زمان من خمسينيات القرن السابق، الفيروس موجود، وصارت له أكثر من جائحة، وتم القضاء على الفيروس في 1980، لكن بسبب بعض الاستهتار الموجود في بعض الدول الإفريقية، مثل قلة الوقاية، يمكن أن يكون سبب الانتشار".