استشاري أمراض معدية يؤكّد: حالات جدري القردة في ‫السعودية محدودة جداً ولا شيء يدعو للخوف

أكّد استشاري الأمراض المعدية الدكتور علاء العلي؛ أن موضوع جدري القردة مختلف عن فيروس كورونا، وتمّ القضاء عليه في عام 1980 قبل أن يعود بسبب "استهتار" البعض.
وأوضح أن حالات جدري القردة في السعودية محدودة جداً، ولا شيء حتى الآن يدعو للخوف.
وقال خلال برنامج نشرة الرابعة على قناة العربية: "موضوع جدري القردة نوعاً ما محصور على إفريقيا، وكان هناك تجاوز في 2022م، لما انتشر في أوروبا وأمريكا، ولما بحثوا عن الأسباب وجدوا أنها بسبب بعض العلاقات الجنسية."
وأضاف: "جدري القردة موجود من زمان من خمسينيات القرن السابق، الفيروس موجود، وصارت له أكثر من جائحة، وتم القضاء على الفيروس في 1980، لكن بسبب بعض الاستهتار الموجود في بعض الدول الإفريقية، مثل قلة الوقاية، يمكن أن يكون سبب الانتشار".
وتابع: "الأرقام الحالية للإصابات والوفيات تعد مرتفعة، ويجب على الدول الإفريقية أن تضع هذا بعين الاعتبار."