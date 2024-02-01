جهود "إغاثي الملك".. مشاريع كفالة أيتام في اليمن وسلال غذائية بتشاد والسودان

وأشاد وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، بالتدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة، والتي ستسهم، بمشيئة الله، في تحسين ظروف الأيتام المعيشية والاجتماعية، وتشجيعهم على المضيّ في العملية التعليمية، وتأهيلهم للانتقال إلى سوق العمل، مثمّنًا مواقفَ المملكة العربية السعودية وجهودها في المشاريع الإنسانية والتنموية، وخصوصًا تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم جميع أبناء المحافظة.