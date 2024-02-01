جهود "إغاثي الملك".. مشاريع كفالة أيتام في اليمن وسلال غذائية بتشاد والسودان

دشّن مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في محافظة تعز؛ نشاطَيْ توفير الحقيبة المدرسية، وتسليم الكفالات التعليمية والمعيشية والصحية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع كفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصاديًّا في اليمن، يستفيد منه "150" أسرة.
وأشاد وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، بالتدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة، والتي ستسهم، بمشيئة الله، في تحسين ظروف الأيتام المعيشية والاجتماعية، وتشجيعهم على المضيّ في العملية التعليمية، وتأهيلهم للانتقال إلى سوق العمل، مثمّنًا مواقفَ المملكة العربية السعودية وجهودها في المشاريع الإنسانية والتنموية، وخصوصًا تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم جميع أبناء المحافظة.
يُذكَر أن المشروع يهدف إلى دعم فئة الأيتام في اليمن من خلال تمكين "440" أسرة معيلة لهم اقتصاديًّا عبر إيجاد فرص عمل مستدامة لتوفير الدخل وتقديم الكفالات المعيشية والتعليمية والصحية، بما يمكّنها من زيادة قدرتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل، وتمكين الأيتام أيضًا من الالتحاق بالعملية التعليمية، يستفيد منه "1.300" يتيم.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للاهتمام بشريحة الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف المحافظات اليمنية.
كما وزّع المركز، أمس، "8.875" كرتون تمر في مدينة أنجمينا بجمهورية تشاد، استفاد منها "53.250" فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع "300" طنّ من التمور في جمهورية تشاد 2024م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضرّرة حول العالم.
في ذات السياق وزّع المركزُ، أمس، "539" سلّة غذائية في ولاية القضارف بالسودان، استفاد منها "2.927" فردًا من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان 2024م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفّذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمرّون بها.