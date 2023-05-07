"العسومي" يرحب ببدء المباحثات الأولية بين الأطراف السودانية في جدة

وأعرب العسومي؛ في بيان له أمس السبت، عن أمله في أن تكون هذه المبادرة خطوة إيجابية على طريق الحل السياسي للأزمة السودانية ورأب الصدع بين الطرفين ووقف نزيف الدم والعودة بالدولة السودانية إلى طريق الأمن والاستقرار، مشيداً بالجهود البناءة التي تبذلها المملكة منذ بداية الأزمة، إلى جانب الجهود العربية المبذولة كافة؛ للوقوف بجانب الشعب السوداني، والمساهمة بشكلٍ حثيثٍ في الحفاظ على تماسك الدولة وإجلاء الرعايا وإيصال المساعدات الإنسانية.