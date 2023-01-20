النائب العام يلتقي نظيره الأردني في عمّان

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم رئيس النيابة العامة الأردنية يوسف بك ذيابات، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في الجهازين على الصعيد القضائي النيابي.
يأتي هذا اللقاء على هامش مؤتمر "العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة"، الذي ينعقد في المملكة الأردنية الهاشمية.
وشكر النائب العام لأخيه رئيس النيابة الأردنية هذا التنظيم وحفاوة الاستقبال، راجياً للمملكة الأردنية الهاشمية حكومة وشعباً النماء والازدهار.
حضر اللقاء القاضي حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من ممثلي الجهازين العدليين النظيرين.