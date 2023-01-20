النائب العام يلتقي نظيره الأردني في عمّان

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم رئيس النيابة العامة الأردنية يوسف بك ذيابات، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في الجهازين على الصعيد القضائي النيابي.