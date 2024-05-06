أضاء الليلة وأذهل الجمهور.. إبحار شعري لـ"البدر" في آخر أمسياته ووداع بـ"كانت الفرقى"

ولأن قصائده المغناة بحناجر كبار الفنانين العرب حضرت في وجدانه، فقد استهلّ الحفل بقصيدة "ليلة كانت الفرقى"، فيما أسهب "البدر" وكأنه يضيء عتمة الليل ليلقي باقة مختارة من روائع مخزونه الشعري التي أصبحت أعمالًا غنائية خالدة في تاريخ الفن العربي، تلك المختارات التي جادت بأروع الأغاني كأغنية "الرسايل"، "قمرها لي"، "على الغدير"، "إنتِ لوحدك"، جميعها شكّلت بطاقة عبور لمحبي الشعر الأصيل، حيث قام بأداء بعضها كل من: زينة عماد، نواف الجبرتي، ومعاذ بقنة، وتقدمهم على خشبة المسرح الفنان الدكتور عبدالرب إدريس الذي شدا بأغنية "الفجر البعيد".