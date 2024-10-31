"ويڤ" تطلق "أوشن سنترال" في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

أعلنت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، خلال النسخة الثامنة من المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار، عن إطلاق "أوشن سنترال"، وهي منصة رقمية تقدم رؤية واضحة ومتطورة لصحة المحيطات باستخدام أفضل البيانات المتاحة.
وطورت "ويڤ" منصة "أوشن سنترال" بهدف دمج بيانات المحيطات والعلوم والتصميمات والسرد القصصي والإستراتيجيات لتسهيل وصول أصحاب المصلحة إلى البيانات وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتجمع هذه المنصة الرقمية الفريدة البيانات وتحللها، وتوفر واجهة سهلة الاستخدام تعزز التعاون وتمكّن صناع القرار وتدفع الجهود العالمية نحو إعادة إحياء المحيطات.
وقالت الأميرة ريما: "تضع الدول أهدافاً طموحة لتجديد المحيطات وإعادة إحياءها، ولكن ما كان مفقوداً هو رؤية واضحة لهذا المسار، وصورة حقيقية للتقدم المحرز، ومن خلال العمل الجماعي والاستفادة من البيانات، ستعمل منصة أوشن سنترال كمحفز لإعادة إحياء المحيطات وازدهارها من خلال تسليط الضوء على المبادرات الناجحة، وتحديد الفجوات في بيانات المحيطات، وإيجاد فهم مشترك للمحيط."
ودعت الأميرة ريما بنت بندر، إلى التعاون العالمي في هذا المجال، مؤكدة الحاجة إلى العمل الجماعي.
وقالت: "أدعوكم للانضمام إلى هذه المسيرة الطموحة نحو إعادة محيطاتنا خلال جيلٍ واحد، وإن ما يكتنف محيطاتنا من أسرار وعلوم يستدعي تضافر الجهود كافة، بدءاً من المجتمع العلمي ومروراً بقادة الصناعة والأعمال، وصولاً إلى كل من يحمل على عاتقه مسؤولية حماية محيطاتنا"، مبينة أن سد الفجوات الحرجة في بيانات المحيطات هو مسؤولية مشتركة، وبالتكاتف نستطيع أن نؤسس فهماً شاملاً لصحة المحيطات وضمان ازدهارها بحلول عام 2050.