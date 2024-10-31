"ويڤ" تطلق "أوشن سنترال" في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

وقالت: "أدعوكم للانضمام إلى هذه المسيرة الطموحة نحو إعادة محيطاتنا خلال جيلٍ واحد، وإن ما يكتنف محيطاتنا من أسرار وعلوم يستدعي تضافر الجهود كافة، بدءاً من المجتمع العلمي ومروراً بقادة الصناعة والأعمال، وصولاً إلى كل من يحمل على عاتقه مسؤولية حماية محيطاتنا"، مبينة أن سد الفجوات الحرجة في بيانات المحيطات هو مسؤولية مشتركة، وبالتكاتف نستطيع أن نؤسس فهماً شاملاً لصحة المحيطات وضمان ازدهارها بحلول عام 2050.