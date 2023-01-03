تحت شعار "أجمل وادفا".. "شتاء جازان" يفتح ذراعيه للشباب: استثمروا في المشروعات المؤقتة

ودعت لجان المهرجان الشباب والفتيات وأصحاب والعلامات التجارية بالمشاركة في المهرجان من خلال عددٍ من الفرص الاستثمارية المؤقتة، التي يتم طرحها سنويًا عن طريق المهرجان في مواسمه السابقة.