تحت شعار "أجمل وادفا".. "شتاء جازان" يفتح ذراعيه للشباب: استثمروا في المشروعات المؤقتة

يساعد مهرجان "شتاء جازان 23"، تحت شعار "أجمل وادفا"، في تنامي أعداد مرتادي المطاعم والكافيهات بمنطقة جازان سنويًا، ويُسهم المهرجان في منح شباب فتيات المنطقة في الاستثمار في المشروعات المؤقتة.
ويستثمر سنويًا عدد من شباب وفتيات جازان في مجال المطاعم ومحال بيع وتحميص القهوة المختصة، مستثمرين تحفيز الدولة لرواد ورياديات الأعمال، فطوّروا المطاعم والكافيهات بتقديم الأكلات الشعبية التقليدية في المنطقة بأسلوب عصري حديث، ومواكبين طرق التحميص والتقديم الحديثة للقهوة.
ودعت لجان المهرجان الشباب والفتيات وأصحاب والعلامات التجارية بالمشاركة في المهرجان من خلال عددٍ من الفرص الاستثمارية المؤقتة، التي يتم طرحها سنويًا عن طريق المهرجان في مواسمه السابقة.
وطرحت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها أكثر من 25 فرصة استثمارية في مدينة جازان ومختلف محافظات المنطقة، عبر منصة "فرص"؛ بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين لإقامة المشروعات الترفيهية والمتنزهات ومشروعات الخدمات وتأجير المعدات الترفيهية وإقامة الفعاليات وغيرها.