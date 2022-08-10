"السحيباني" يبحث مع "رحو" سبل تعزيز التنسيق والتشاور لدعم العمل الإسلام ي المشترك

وبحث اللقاء سبل مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور لدعم العمل الإسلام ي المشترك في إطار منظمة التعاون الإسلام ي، والتشديد على دور المنظمة وموقعها الريادي ولاسيما في ظل التحديات المعاصرة، كما بحث اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتبادل وسُبل تعزيز التعاون في القضايا ذات العلاقة بالمنظمة وأجهزتها المتعددة.