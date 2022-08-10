"السحيباني" يبحث مع "رحو" سبل تعزيز التنسيق والتشاور لدعم العمل الإسلام ي المشترك

التقى المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلام ي الدكتور صالح بن حمد السحيباني في مقر المندوبية بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة نائب مندوب المملكة المغربية المقيم لدى المنظمة الدكتور عثمان رحو.
وبحث اللقاء سبل مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور لدعم العمل الإسلام ي المشترك في إطار منظمة التعاون الإسلام ي، والتشديد على دور المنظمة وموقعها الريادي ولاسيما في ظل التحديات المعاصرة، كما بحث اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتبادل وسُبل تعزيز التعاون في القضايا ذات العلاقة بالمنظمة وأجهزتها المتعددة.
كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى السبل والوسائل الكفيلة للارتقاء بالجهود المشتركة بتعزيز وتنويع مجالات التعاون لخدمة المنظمة وتطوير العمل الإسلامي المشترك ودعم الدور الذي تضطلع به المنظمة في إطار العمل المتعدد تحت مظلة المنظمة.ر