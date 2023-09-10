"السعودية بين أكبر 15 اقتصادًا في العالم".. وزير الطاقة: تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق هذا الهدف

عبّر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة عن اعتزازه بالتقدم الكبير الذي حققه اقتصاد المملكة في إطار مجموعة العشرين (G20)؛ حيث تقدم ترتيبها بين دول المجموعة من المرتبة (الثامنة عشرة)، إلى المرتبة (السادسة عشرة) من حيث الناتج الإجمالي المحلي؛ مفيدًا بأن هذا التقدم يؤكد أن التنمية في المملكة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هدفها في أن يصبح الاقتصاد السعودي من بين أكبر (خمسة عشر) اقتصادًا في العالم بحلول عام رؤية المملكة 2030؛ منوهًا بأن المملكة تحرص على تعزيز مشاركتها في قمة مجموعة العشرين وتفعيلها.