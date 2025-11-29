مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يزرع "صمامًا خارجيًا" وينقذ حياة مراجعة بحالة معقدة

وأوضح الدكتور فيصل الصميدي، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية ورئيس الفريق الطبي المعالج، أن المراجعة لديها تاريخ طويل مع أمراض القلب، إذ خضعت قبل نحو 14 عامًا لعملية إصلاح الصمام الميترالي، ثم أجرت لاحقًا زراعة منظم لضربات القلب بعد حدوث تناقص حاد في كهربية القلب أثناء العملية، قبل أن تتجدد معاناتها لاحقًا بإصابتها بتضيق حاد في الصمام الأورطي، ما استدعى عملية جديدة لتغييره في عام 2017م.