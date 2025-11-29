مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يزرع "صمامًا خارجيًا" وينقذ حياة مراجعة بحالة معقدة

بفضل الله، تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي من إنقاذ حياة مراجعة سبعينية كانت تعاني من اعتلالات مزمنة في صمامات القلب، وذلك بعد إجراء عملية نوعية متقدمة تم خلالها زراعة "صمام خارجي" بالقسطرة، في إجراء طبي نادر ومعقد.
وأوضح الدكتور فيصل الصميدي، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية ورئيس الفريق الطبي المعالج، أن المراجعة لديها تاريخ طويل مع أمراض القلب، إذ خضعت قبل نحو 14 عامًا لعملية إصلاح الصمام الميترالي، ثم أجرت لاحقًا زراعة منظم لضربات القلب بعد حدوث تناقص حاد في كهربية القلب أثناء العملية، قبل أن تتجدد معاناتها لاحقًا بإصابتها بتضيق حاد في الصمام الأورطي، ما استدعى عملية جديدة لتغييره في عام 2017م.
وأضاف "الصميدي" أن المريضة كانت قد دخلت المستشفى مؤخرًا بسبب ضيق في التنفس وانتفاخات في البطن واحتباس سوائل الجسم، إلى جانب معاناتها من السمنة الزائدة، مبينًا أن الفحوص الدقيقة التي أجريت لها أظهرت عبر الأشعة الصوتية اختلالًا شديدًا في الصمام الميترالي تمثل في التسرب والتضيق الحادين، إضافة إلى تسرّب في الصمام ثلاثي الشرفات.
وأشار إلى أن الفريق الطبي درس الحالة بعناية وتوصّل إلى أن المريضة غير لائقة صحيًا لإجراء جراحة قلب مفتوح نظرًا لدقة وضعها الصحي، فتم وضع خطة علاجية بديلة تعتمد على تقنية المنظار والقسطرة.
وبالفعل، أُجريت للمريضة عملية دقيقة استمرت 90 دقيقة، تم خلالها زراعة صمام خارجي بديل للميترالي بهدف التخلص من التسريب والتضيق، وتكللت العملية بالنجاح التام، حيث نُقلت المراجعة بعد العملية إلى العناية المركزة بمؤشرات حيوية مستقرة، ووُضعت تحت المراقبة لمدة 48 ساعة.
وأظهرت صور الأشعة والأشعة الصوتية عبر البلعوم استعادة الصمام لوظائفه بالكامل دون تسريب أو تضيق، كما لم تتأثر الصمامات الأخرى، خصوصًا الصمام الأورطي المزروع سابقًا. وبعد أيام قليلة، غادرت المراجعة المستشفى بحالة صحية مستقرة بعد أن تخلصت من الأعراض التي كانت تعانيها.
وأكد الدكتور فيصل الصميدي أن مثل هذه العمليات لا تُجرى إلا في المراكز والمستشفيات الكبرى التي تمتلك إمكانيات طبية وتقنية متقدمة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يمثل امتدادًا لنجاحات مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي في إجراء العمليات الدقيقة والمعقدة.