مركز الملك سلمان للإغاثة يوسع برامجه الطبية التطوعية في نيجيريا وأفغانستان وسوريا

أما في دمشق، فأطلق المركز مشروعَين طبيَّين تطوعيَّين في مجالي جراحة التجميل والعيادات التخصصية للفترة من 27 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2025، بمشاركة 11 متطوعًا. وشملت الجهود الكشف على 40 مستفيدًا وإجراء 26 عملية في جراحة التجميل، إلى جانب الكشف على 15 امرأة وإجراء 3 عمليات في عيادات النساء والولادة، فضلًا عن الكشف على 35 مستفيدًا في عيادة طب الأسرة.