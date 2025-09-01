مركز الملك سلمان للإغاثة يوسع برامجه الطبية التطوعية في نيجيريا وأفغانستان وسوريا

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حزمة من البرامج الطبية التطوعية في نيجيريا وأفغانستان وسوريا خلال أغسطس وسبتمبر 2025، تعزيزًا لدور المملكة في دعم القطاع الصحي بالدول ذات الاحتياج، وتقديم الرعاية للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود.
ففي ولاية كانو النيجيرية، أطلق المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب للبالغين خلال المدة من 15 إلى 25 أغسطس 2025، بمشاركة 25 متطوعًا من الكوادر الطبية والتمريضية. وأجرى الفريق منذ بدء الحملة 33 عملية قسطرة و6 عمليات قلب مفتوح، تكللت جميعها – ولله الحمد – بالنجاح.
وفي مدينة جلال آباد بولاية ننجرهار الأفغانية، دشّن المركز «برنامج نور السعودية» التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسبِّبة له، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية؛ حيث كُشف على 1,465 مريضًا وأُجريت 41 عملية جراحية ناجحة.
أما في دمشق، فأطلق المركز مشروعَين طبيَّين تطوعيَّين في مجالي جراحة التجميل والعيادات التخصصية للفترة من 27 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2025، بمشاركة 11 متطوعًا. وشملت الجهود الكشف على 40 مستفيدًا وإجراء 26 عملية في جراحة التجميل، إلى جانب الكشف على 15 امرأة وإجراء 3 عمليات في عيادات النساء والولادة، فضلًا عن الكشف على 35 مستفيدًا في عيادة طب الأسرة.
وتأتي هذه المبادرات امتدادًا لبرامج المركز الإنسانية والطبية الهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية، ودعم الفئات الأشد احتياجًا في الدول الشقيقة والصديقة.