مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة "شاب" مع "جنف" متطور بعملية منظار دقيقة

وبقى المراجع منوماً قيد العناية الطبية الحثيثة بالمستشفى لمدة يوم واحد، وكانت حالته قد بدأت في التحسن بشكل متسارع بعد خروجه من غرفة العمليات، إذ استعاد بعد أقل من 24 ساعة من العملية الجراحية قدرته على السير بتوازن، وأيضاً قدرته على الاستلقاء والنوم على ظهره، فضلاً عن القوام والمظهر الطبيعي، بعد تعديل وضعية الحوض والكتف، كما أن طوله مع النجاح الكبير للتعديل زاد بحدود 3 سم، وخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة بعد أن أمضى 6 أيام قيد التنويم والعناية الصحية الحثيثة.