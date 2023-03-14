أمين مجلس التعاون يؤكّد أهمية الدور الفاعل للهيئة في تحقيق البنية التحتية للتقييس

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أمس، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود بن ناصر الخصيبي، في مقر الأمانة العامة بالرياض.