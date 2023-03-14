أمين مجلس التعاون يؤكّد أهمية الدور الفاعل للهيئة في تحقيق البنية التحتية للتقييس

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أمس، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود بن ناصر الخصيبي، في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وأكّد الأمين العام خلال اللقاء أهمية الدور الفاعل لهيئة التقييس في تحقيق البنية التحتية للتقييس والجودة في دول المجلس وتطوير أعمال الهيئة بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة، تنفيذاً لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال المواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى الدور الذي تقوم به هيئة التقييس في حماية المستهلكين وتحديد المواصفات الفنية اللازمة لتوفير السلامة والأمان للمستهلك في دول مجلس التعاون.