"الزعاق": اختفاء نجوم الجوزاء في حمرة شعاع الشمس علامة على بداية فصل الصيف

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن اختفاء الثريا أو الجوزاء عن الأنظار لدخولها في حمرة شعاع الشمس مع مغيب الشمس؛ يسمى بالكنه؛ "فكـأن السماء أخذت عقد الثريا والجوزاء وأخفتها عن الأنظار".
وأضاف الزعاق: خلال هذه الأيام تختفي نجوم الجوزاء عن الأنظار لدخولها في حمرة شعاع الشمس وهي علامة على بداية فصل الصيف.
ولفت في فيديو على حسابه بتويتر إلى أن: الجوزاء ثلاثة نجوم، وبغيابها نطلق الشتاء 3 طلقات.
وتابع: نهاية هذا الأسبوع تختفي نجوم الجوزاء عن الأنظار لمدة عشرين يومًا تقريبًا، ويتزامن شروقها مجددًا مع مربعانية القيظ، وهي الأربعين يومًا السابقة على جمرة القيظ.