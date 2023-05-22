"الزعاق": اختفاء نجوم الجوزاء في حمرة شعاع الشمس علامة على بداية فصل الصيف

وتابع: نهاية هذا الأسبوع تختفي نجوم الجوزاء عن الأنظار لمدة عشرين يومًا تقريبًا، ويتزامن شروقها مجددًا مع مربعانية القيظ، وهي الأربعين يومًا السابقة على جمرة القيظ.