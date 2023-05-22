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"الزعاق": اختفاء نجوم الجوزاء في حمرة شعاع الشمس علامة على بداية فصل الصيف

قال: يتزامن شروقها مجددًا مع مربعانية القيظ وهي الأربعين يومًا السابقة على الجمرة
خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق
خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق
سبق
سبق

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن اختفاء الثريا أو الجوزاء عن الأنظار لدخولها في حمرة شعاع الشمس مع مغيب الشمس؛ يسمى بالكنه؛ "فكـأن السماء أخذت عقد الثريا والجوزاء وأخفتها عن الأنظار".

وأضاف الزعاق: خلال هذه الأيام تختفي نجوم الجوزاء عن الأنظار لدخولها في حمرة شعاع الشمس وهي علامة على بداية فصل الصيف.

ولفت في فيديو على حسابه بتويتر إلى أن: الجوزاء ثلاثة نجوم، وبغيابها نطلق الشتاء 3 طلقات.

وتابع: نهاية هذا الأسبوع تختفي نجوم الجوزاء عن الأنظار لمدة عشرين يومًا تقريبًا، ويتزامن شروقها مجددًا مع مربعانية القيظ، وهي الأربعين يومًا السابقة على جمرة القيظ.

خبير الأرصاد الجوية
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