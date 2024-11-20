"موهبة" و"مركز علمي" يوقعان مذكرة تفاهم لبناء نموذج شراكة نوعية للجهات غير الحكومية

وقّعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، مذكرة تفاهم، مع مركز علمي لاكتشاف العلوم والابتكار التابع لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، لبحث فرص التعاون والتنسيق في عدد من المجالات المستهدفة، بما يخدم ويحقق أهدافهما المشتركة.
ومثّل مؤسسة "موهبة" في توقيع المذكرة أمينها العام المكلف الدكتور خالد الشريف، فيما مثّل "مركز علمي" رئيسه التنفيذي الدكتور سعود الفاضل، ووقّعت المذكرة على هامش فعاليات منتدى مسك العالمي الذي تقيمه مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" في الرياض لاكتشاف طاقات الشباب، وتمكينهم وتطوير قدراتهم.
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين إلى بناء نموذج لشراكة نوعية للجهات غير الحكومية لتمكين القطاع غير الربحي من تحقيق أثر أعظم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وتتضمن مذكرة التفاهم الثنائي تطلع الجهتين إلى بناء محتوى علمي ومهاري لدعم برامج التعلم المبتكرة، ويعزز الشغف بالعلوم والمعرفة لدى الجيل الناشئ، وتطوير برامج ومبادرات مشتركة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار تستهدف الفئة العمرية 6 - 16.
وتهدف المذكرة إلى تنظيم الطرفين منتديات وملتقيات توعوية هدفها نشر ثقافة العلوم والإبداع والابتكار، وتنفيذ برامج مشتركة في مجال العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات، إضافة إلى التعاون الثنائي في عدد من المجالات المستهدفة.