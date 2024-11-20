"موهبة" و"مركز علمي" يوقعان مذكرة تفاهم لبناء نموذج شراكة نوعية للجهات غير الحكومية

ومثّل مؤسسة "موهبة" في توقيع المذكرة أمينها العام المكلف الدكتور خالد الشريف، فيما مثّل "مركز علمي" رئيسه التنفيذي الدكتور سعود الفاضل، ووقّعت المذكرة على هامش فعاليات منتدى مسك العالمي الذي تقيمه مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" في الرياض لاكتشاف طاقات الشباب، وتمكينهم وتطوير قدراتهم.