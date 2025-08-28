إلزام الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة ما يُنشر في "أم القرى" وتعميمه داخليًا

وتضمّن القرار تعديلًا على البند "ثالثًا" من تنظيم إجراءات نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، حيث أُضيفت فقرة جديدة تنص على ضرورة التزام كل وزارة أو مصلحة حكومية أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة بمتابعة ما يُنشر في "أم القرى"، في حال كانت الجهة معنية به.