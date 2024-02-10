"قانوني": نشر الوثائق السرية يعرض الموظف للمساءلة حتى بعد تركه للخدمة

ونصت اللائحة على عدم ممارسة أي سلوك يمكن أن يلحق ضررًا بالوثائق ككل، من خلال الأكل والتدخين وغير ذلك، إضافة إلى حظر جميع الأفعال التي قد تؤدي إلى تلف الوثائق والإضرار بها كالتدبيس والتخريم، وأيضًا بتراكمها دون حفظ، وحظر تناول المعلومات والوثائق الرسمية ولو بعد ترك الخدمة.