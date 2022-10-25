فُقِد بالحرم ونادرًا ما يتكلم.. ذوو اليمني "باصريح" يناشدون البحث عنه

ناشد ذوو المقيم اليمني المفقود "عبدالله سالم محمد باصريح"، البحث عنه؛ مطالبين مَن يعثر عليه أو يملك معلومات عنه بالإبلاغ أو التواصل هاتفيًّا.
وقال ذوو المفقود: إن قريبهم يعاني حالة نفسية، ونادرًا ما يتكلم؛ مشيرين إلى أنه فُقِدَ يوم الجمعة الماضي في الحرم المكي الشريف؛ وتحديدًا عند باب 85، ويرتدي ثوبًا أبيض.
وأضافوا: "تَقدمنا بعدة بلاغات لمخفر شرطة الحرم ومركز التائهين، ولم نتلقَّ أي معلومة عنه"؛ سائلين الله أن يرد لهم غائبهم.
وجدد ذوو المفقود مناشدتهم لمن يملك أي معلومات عنه، أن يتقدم ببلاغ إلى الرقم الموحد للبلاغات (911)، أو يتواصل معهم على الرقم (0567722095).