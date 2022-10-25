فُقِد بالحرم ونادرًا ما يتكلم.. ذوو اليمني "باصريح" يناشدون البحث عنه

وقال ذوو المفقود: إن قريبهم يعاني حالة نفسية، ونادرًا ما يتكلم؛ مشيرين إلى أنه فُقِدَ يوم الجمعة الماضي في الحرم المكي الشريف؛ وتحديدًا عند باب 85، ويرتدي ثوبًا أبيض.