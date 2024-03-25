"سعود بن جلوي" يكرّم الفائزين في مسابقة جامعة جدة للقرآن في نسختها الـ 15

وفور وصوله تجوّل في المعرض المصاحب للمسابقة، ثم توجه إلى القاعة الرئيسة للحفل حيث عُزف السلام الملكي، بعد ذلك ألقى رئيس جامعة جدة كلمة عبّر فيها عن سعادته برؤية هذه المشاركات لأكثر من 1500 متسابق ومتسابقة من حفظة كتاب الله -عز وجل- في جميع المستويات ومن عدة جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى المشروعات التقنية التي شاركت بأكثر من 90 فكرة تقنية تُسهم في خدمة القرآن الكريم وعلومه، إضافة إلى المشاركات الإبداعية في الخط القرآني والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي.