بعد 38 سنة عطاء لمدير موارد الشرقية.. "أبو الأيتام" يترجّل عن منصبه

وترأس "المقبل" عددًا من اللجان، من بينها رئيس اللجنة الفرعية لإصلاح ذات البين في الدمام، وعضو اللجنة العليا في المنطقة الشرقية، وخلال مسيرته، أسهم المقبل في تطوير العديد من القطاعات في الوزارة، مثل قطاع العمل وقطاع التنمية الاجتماعية، وكان داعمًا لبرامج الخدمة الاجتماعية، وفق رؤية 2030.