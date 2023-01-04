تثبيت كسر مفصلي في ركبة عشريني بمسامير ذاتية وحلقات معدنية.. بالأسياح

تمكّن مستشفى الأسياح العام من إصلاح وتثبيت كسر مفصلي في ركبة شاب عشريني تعرّض للسقوط من مرتفع.
وذكر تجمّع القصيم الصحي أن شابًا يبلغ من العمر 20 عامًا حضر إلى قسم الطوارئ في مستشفى الأسياح العام بعد تعرضه للسقوط من أعلى، وكان يشكو من آلام شديدة في منطقة مفصل الركبة، وبعد إجراء الفحص الإكلينيكي الأولي وإجراء الأشعة اللازمة بنوعيها العادية والمقطعية تبين وجود كسر مفصلي بالركبة من الدرجة الثانية مع تورم شديد بالأنسجة.
وأضاف: الفريق المعالج للحالة قام بتحضير المريض للعمليات وإجراء فتح جراحي محدود تم من خلاله إصلاح الكسر المفصلي وتثبيته بمسامير ذاتية وحلقات معدنية، لتبدأ بعدها مرحلة متابعة صحة المريض عن طريق العيادة المختصة بالمستشفى حتى تحسنت حالته وخرج وهو بصحة جيدة.
يشار إلى أن عدد المستفيدين من العيادات الخارجية بالمستشفى خلال 11 شهرًا من العام الماضي 2022م بلغ أكثر من 23 ألف مستفيد، منهم 4590 مراجعًا لعيادة المفاصل و1449 مريضًا في عيادة جراحة العظام.