تثبيت كسر مفصلي في ركبة عشريني بمسامير ذاتية وحلقات معدنية.. بالأسياح

وذكر تجمّع القصيم الصحي أن شابًا يبلغ من العمر 20 عامًا حضر إلى قسم الطوارئ في مستشفى الأسياح العام بعد تعرضه للسقوط من أعلى، وكان يشكو من آلام شديدة في منطقة مفصل الركبة، وبعد إجراء الفحص الإكلينيكي الأولي وإجراء الأشعة اللازمة بنوعيها العادية والمقطعية تبين وجود كسر مفصلي بالركبة من الدرجة الثانية مع تورم شديد بالأنسجة.