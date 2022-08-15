7 خطوات للاستفادة من خدمة تسجيل عقد جمع ونقل النفايات في الرياض

حدّدت أمانة منطقة الرياض، 7 خطوات ميسرة للاستفادة من خدمة تسجيل عقد جمع ونقل النفايات من المستفيدين عبر البوابة الإلكترونية.
وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن خدمة التسجيل هي إجراء يتيح لشركات النظافة، تسجيل بيانات عقود جمع ونقل النفايات ومخلفات الأنقاض المُبرَمة مع المستفيدين بشكل آلي ومتكامل، من خلال البوابة الإلكترونية مع متابعة حالة الطلب المقدم دون الحاجة للتواصل مع موظفي الأمانة.
وأضافت أن هذه الخطوات تشمل دخول المستفيد وإرفاق المستندات المطلوبة.. وتستلم البلدية الطلبَ وتُراجع البيانات، وفي حال عدم اكتمال الطلب يتم دراسته واعتماده أو رفضه، وفي حال اكتمال الطلب يتم دراسته واعتماده أو رفضه، وعند رفضه يتم إبلاغ المستفيد بالأسباب، وفي حال اعتماده يتم تسجيل بيانات العقد، ويتم إنهاء الطلب وإشعار المستفيد بتنفيذ الطلب.