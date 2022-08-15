7 خطوات للاستفادة من خدمة تسجيل عقد جمع ونقل النفايات في الرياض

وأضافت أن هذه الخطوات تشمل دخول المستفيد وإرفاق المستندات المطلوبة.. وتستلم البلدية الطلبَ وتُراجع البيانات، وفي حال عدم اكتمال الطلب يتم دراسته واعتماده أو رفضه، وفي حال اكتمال الطلب يتم دراسته واعتماده أو رفضه، وعند رفضه يتم إبلاغ المستفيد بالأسباب، وفي حال اعتماده يتم تسجيل بيانات العقد، ويتم إنهاء الطلب وإشعار المستفيد بتنفيذ الطلب.