فودكس تكشف عن حلولها الجديدة الموجهة لزيادة واستدامة التدفقات النقدية لمشغّلي المطاعم

وتبرز أهمية حلول فودكس الجديدة عبر دورها في تحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية التي تعتبر أهم ركائز عمليات المطاعم الناجحة؛ لتأثيرها في الربحية الناجمة عن الصحة المالية التي تعد مصفوفة معقدة، لا تتمحور حول حساب وتقييم الربح والخسارة فقط، بل بحساب وتقييم التفاعل الديناميكي بين العديد من المتغيرات المترابطة التي تؤثر وتعتمد على بعضها البعض، بدءاً من المبيعات، مروراً بالنفقات والتكاليف والمخزون والرواتب والاستثمارات المبذولة، وصولاً لتجارب العملاء، والتي لا يمكن المجازفة بالمستوى المطلوب من القوة ضمن كل متغير تفادياً لتعريض الهيكل المالي بأكمله للخطر.