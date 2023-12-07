فودكس تكشف عن حلولها الجديدة الموجهة لزيادة واستدامة التدفقات النقدية لمشغّلي المطاعم

● فودكس تعزز تركيزها الاستراتيجي على مساندة مشغّلي المطاعم في أتمتة عملياتهم المالية من خلال حلول جديدة متخصصة في إدارة العمليات التشغيلية والمالية.
● تكنولوجيا حلول الإدارة المالية الجديدة من فودكس تتسم بقدرتها على تمكين المطاعم من التحكم بدورة التدفق النقدي كاملةً من إدارة المبيعات وصولاً إلى إدارة النفقات.
● فودكس تطلق مجموعة من المنتجات الجديدة على هامش الحدث السنوي الثاني لمنتجات فودكس، الذي أقيم في الرياض تحت شعار "آفاق غير محدودة Boundless 2023".
كشفت فودكس، النقاب عن مجموعتها الجديدة من الحلول المتكاملة والشاملة لإدارة المطاعم وإدارة عملياتها التشغيلية والمالية، وذلك في إطار الحدث السنوي الثاني لمنتجات فودكس، الذي حمل شعار "آفاق غير محدودة Boundless 2023"، والذي أقيم في السادس من ديسمبر 2023 في موفي سينما في بوليفارد رياض سيتي.
وخلال الحدث، سلطت فودكس الضوء على محاور التركيز الاستراتيجية لديها، متمثلة بمجموعة حلول متكاملة وشاملة لإدارة عمليات المطاعم التشغيلية والمالية بكفاءة والارتقاء بتجربة العملاء؛ من أجل ضمان الصحة المالية لها وتعزيز ربحيتها واستدامتها ونموها.
وقدمت فودكس خلال الحدث فيلماً شاهده أكثر من 500 ضيف من أصحاب السمو والمعالي وكبار الشخصيات، وأصحاب المطاعم، ورجال أعمال، بالإضافة لشخصيات مؤثرة من الخبراء في عالم المطاعم، والمستثمرين، وممثلي جمعيات ملاك المطاعم، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع التكنولوجي. وتم استعراض أحدث الحلول التي تنوعت ما بين: حلول الطلب والمدفوعات الهادفة لتحسين التجربة في المطاعم، وحلول برامج الولاء المطورة والمدمجة مع كافة نقاط البيع من أجهزة الكاشير وأجهزة الطلب الذاتي والتطبيقات الخاصة بالمطاعم، والتي تحسن ربحية المطاعم بجذب زبائن جدد بأقل تكلفة.
كذلك، فقد اشتملت الحلول الجديدة على حلول المحاسبة، "برنامج محاسبي"، الهادف للأتمتة والمزامنة التلقائية لبيانات المطعم الخاصة بمختلف جوانب عملياتها، بما في ذلك إدارة شؤون الموظفين والمصروفات والرواتب والعمليات المحاسبية، بسلاسة ضمن نظام واحد، إلى جانب حلول الربط مع البنوك وتمويل المشتريات، فضلاً عن تطبيق "ماي فودكس My Foodics" الهادف لإتاحة فرصة الوصول الفوري أمام مشغّلي المطاعم للبيانات سواء المتعلقة بالمدفوعات أو حالة الطلبات، وغيرها.
وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى شركة فودكس، أحمد الزيني: "تعد السيولة وهوامش الربح بمثابة دليل قاطع على نجاح المطعم، ما يتطلب التركيز على تحسين الصحة المالية للمطعم بشكل عام، وهو ما يعتبر هدفاً نضع على عاتقنا المساهمة في تمكين عملائنا من بلوغه."
وأضاف الزيني: "تنطوي حلولنا الجديدة على أهمية كبيرة؛ كونها تعكس الشوط الكبير الذي قطعناه نحو تحقيق رؤيتنا التي تبنيناها لدى انطلاقتنا منذ 9 أعوام، والتي طمحنا معها لنكون الشريك التقني الموثوق والمفضل لدى مشغّلي المطاعم. فخورون بتقدمنا المحرز، وكلنا ثقة بأن حلولنا الجديدة التي تستهدف تعزيز الأداء المالي والربحية والاستدامة، بما يستجيب لديناميكيات السوق."
وتبرز أهمية حلول فودكس الجديدة عبر دورها في تحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية التي تعتبر أهم ركائز عمليات المطاعم الناجحة؛ لتأثيرها في الربحية الناجمة عن الصحة المالية التي تعد مصفوفة معقدة، لا تتمحور حول حساب وتقييم الربح والخسارة فقط، بل بحساب وتقييم التفاعل الديناميكي بين العديد من المتغيرات المترابطة التي تؤثر وتعتمد على بعضها البعض، بدءاً من المبيعات، مروراً بالنفقات والتكاليف والمخزون والرواتب والاستثمارات المبذولة، وصولاً لتجارب العملاء، والتي لا يمكن المجازفة بالمستوى المطلوب من القوة ضمن كل متغير تفادياً لتعريض الهيكل المالي بأكمله للخطر.
ومن خلال مجموعة الحلول الجديدة التي تقدمها فودكس لإدارة العمليات التشغيلية والمالية للمطاعم، فإنها تسعى لتهيئة وتوفير نظام بيئي مترابط ومؤلف من حزمة من الأدوات التي تسهم في إحكام السيطرة على الأعمال وقيادتها بكفاءة عالية، والتي تحسن دورة التدفق النقدي وتعززها بأدوات إضافية تزيد تفاعل العملاء في نقاط البيع