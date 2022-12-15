6 مئوية.. القريات تسجّل أقل درجة حرارة بالمملكة اليوم

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت القريات في أدنى القائمة بـ6 درجات مئوية تليها طريف 8 مئوية، ثم أبها، وحائل، وعرعر 9 درجات، وتبوك وسكاكا 10 درجات، وكل من: الباحة، ونجران 11 مئوية.