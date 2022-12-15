6 مئوية.. القريات تسجّل أقل درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية، فيما سجلت القريات أدنى درجة حرارة بـ6 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كالتالي: مكة المكرمة 32 درجة مئوية، وكل من: جدة، وجازان، والقنفذة، 31 درجة، وينبع 30 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت القريات في أدنى القائمة بـ6 درجات مئوية تليها طريف 8 مئوية، ثم أبها، وحائل، وعرعر 9 درجات، وتبوك وسكاكا 10 درجات، وكل من: الباحة، ونجران 11 مئوية.
وسجلت: أبها، والباحة، وعرعر، وطريف، والدمام، وسكاكا، والطائف، والقريات أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.