رئيس البرلمان العربي يدين الصمت الدولي تجاه جرائم "إسرائيل" في قطاع غزة

وحذر "العسومي" في كلمته التي وزعها البرلمان العربي اليوم، من أن تجاهل المجتمع الدولي للجرائم والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ودعم بعض الدول لها بشكل أعمى، يدفع إلى دمار المنطقة بالكامل.