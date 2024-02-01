المملكة والأمم المتحدة تؤكّدان أهميةَ التناغم بين الدول وتسريع العمل لاستعادة الأراضي المتدهورة

أكّدت كلٌّ من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، أهميةَ التناغم بين الدول، والعمل سويًّا على إيقاف تدهور الأراضي حول العالم؛ من أجل العيش على أرضٍ واحدة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أُقيمت ضمن الحفل الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمناسبة توقيع اتفاقية استضافة المملكة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "COP 16" في ديسمبر المقبل بالرياض.