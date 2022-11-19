"محافظ المواصفات" يترأس وفد المملكة في الاجتماع الـ27 للمؤتمر العام للأوزان

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب استعراض تقارير اللجان الفنية والاستشارية، والتقارير المالية، والتوجهات المستقبلية، والتصويت على مسودات القرارات ذات الصلة.