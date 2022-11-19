"محافظ المواصفات" يترأس وفد المملكة في الاجتماع الـ27 للمؤتمر العام للأوزان

ترأس محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وفد المملكة المشارك في الاجتماع السابع والعشرين للمؤتمر العام للأوزان والمقاييس (CGPM) وينظمه المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، الذي تنعقد فعالياته في باريس خلال الفترة من 15- 18 نوفمبر الجاري.
واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب استعراض تقارير اللجان الفنية والاستشارية، والتقارير المالية، والتوجهات المستقبلية، والتصويت على مسودات القرارات ذات الصلة.
وتناول الاجتماعُ تقارير اللجان المشتركة لمنظمات المقاييس الإقليمية والمكتب الدولي للأوزان والمقاييس، والتصويت لعضوية CIPM وCEC، والإعلان عن نتائج انتخابات الأعضاء، إلى جانب عرض خطة الاحتفال بمناسبة مرور 150 عامًا على اتفاقية المتر.
يُذكر أن مشاركة المملكة في الاجتماع، جاءت استجابة لدعوة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM، ويعد المؤتمر العام للأوزان والمقاييس CGPM أعلى هيئة دولية لتطبيق اتفاقية المتر التي تُعـد معاهدة سياسية بين دول العالم؛ لضمان وحدة المقاييس عند المستوى الدولي، وتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.