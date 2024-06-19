ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يغادرون إلى المدينة المنورة

وأكد الضيوف لدى مغادرتهم إلى المدينة المنورة أن ما وجدوه خلال رحلة الحج من عناية واهتمام منذ اللحظات الأولى لوصولهم إلى المملكة تأتي ضمن الخدمات الجليلة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لخدمة الإسلام والمسلمين، ونوهوا بالجهود المباركة التي تقوم بها الوزارة، ممثلة بالوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لتقديم أرقى الخدمات والعناية العظيمة بكل ما من شأنه التيسير على الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.