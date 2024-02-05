الشركة السعودية للاستثمار الجريء تحتفل مع شركائها بتصدر المملكة دول المنطقة في حجم الاستثمار الجريء

وأضاف كوشك: "ولأن النجاح هو مجهود منظومة متكاملة، أتقدم بخالص شكري للجهات الحكومية التي أطلقت برامج نوعية ومبادرات لدعم منظومة الاستثمار الجريء، وطورت الأنظمة التشريعية وأوجدت بيئة تساعد الشركات الناشئة لتبدع وتنطلق بمرونة ودعم أكبر. وأيضا لم نكن لنحقق هذا الانجاز بدون المستثمرين الفاعلين ومدراء الصناديق الذين دعموا الشركات الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة. وبالتأكيد فإن كل هذه الجهود لم تكن لتأتي بنتيجة دون رواد الأعمال المبتكرين الذين عملوا بدأب على إطلاق شركات قادرة على النمو المتسارع داخل وخارج المملكة".