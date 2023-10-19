"البيت السعودي".. قصّة تكامل بين القطاعات في معرض "صنع في السعودية"

شَهِدت منطقة البيت السعودي بمعرض صنع في السعودية بنسخته الثانية إقبالاً لافتاً من زوار المعرض الذي نظمته هيئة الصادرات السعودية في واجهة روشن بالرياض خلال الفترة من 16 - 19 أكتوبر الجاري، لتثري المنطقة تجربة زائري المعرض وتجسد شعاره "الصنعة سعودية".
والبيت السعودي في أبسط تفاصيله تم بناؤه بالكامل بمنتجات محلية الصنع 100% ليعكس التكامل بين كافة القطاعات والصناعات السعودية بداية من توفير عناصر البناء الأولية من بلوكات الطوب والأسمنت وحديد التسليح والأسلاك والتمديدات والأجهزة الكهربائية، والمفروشات والأثاث، حتى تلك اللوحة الفنية التي زينت جدران البيت كانت بلمسات الفنان السعودي.
ويؤكد البيت السعودي أمام الزائر امتلاك المملكة لقاعدة صناعية قوية قادرة على رسم هوية سعودية تمكنها من المنافسة محلياً وعالمياً يتشارك في بنائها القطاع العام والخاص والأفراد لتحقيق أهدافنا الوطنية الطموحة بأن تكون المملكة دولة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.
يُشار إلى أن معرض "صُنِع في السعودية" نظمته هيئة الصادرات السعودية، وحظي بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية من قطاعات متعددة كالبتروكيماويات والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والصناعات البحرية حيث تعد فرصة للشركات الوطنية لتقديم الصناعات والابتكارات من قطاعي السلع والخدمات. وحلّت جمهورية العراق الشقيقة ضيف شرف المعرض في نسخته الثانية.