"البيت السعودي".. قصّة تكامل بين القطاعات في معرض "صنع في السعودية"

والبيت السعودي في أبسط تفاصيله تم بناؤه بالكامل بمنتجات محلية الصنع 100% ليعكس التكامل بين كافة القطاعات والصناعات السعودية بداية من توفير عناصر البناء الأولية من بلوكات الطوب والأسمنت وحديد التسليح والأسلاك والتمديدات والأجهزة الكهربائية، والمفروشات والأثاث، حتى تلك اللوحة الفنية التي زينت جدران البيت كانت بلمسات الفنان السعودي.