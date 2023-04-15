بالفيديو والصور.. مغادرة 250 أسيرًا حوثيًا لمطار صنعاء من مطار أبها على دفعتين

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي عن وصول ١٩ أسيرًا من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر اليوم، من بينهم (١٦) اسيرًا سعوديًا و (٣) أسرى سودانيين.