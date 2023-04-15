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بالفيديو والصور.. مغادرة 250 أسيرًا حوثيًا لمطار صنعاء من مطار أبها على دفعتين
وصول ١٩ أسيرًا من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض
ظهرت مشاهد لعمليات نقل الأسرى الحوثيين من مطار أبها إلى مطار صنعاء، في ثاني أيام عملية واسعة لتبادل الأسرى على إثر الأحداث الجارية في اليمن.
وفي وقتٍ سابقٍ، غادرت طائرة تقل أسرى من الحوثيين، أراضي السعودية، وتلتها طائرة أخرى اتجهت إلى صنعاء.
من جهته، أعلن المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي عن وصول ١٩ أسيرًا من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر اليوم، من بينهم (١٦) اسيرًا سعوديًا و (٣) أسرى سودانيين.
جاء ذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح ٢٥٠ أسيرًا من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء .