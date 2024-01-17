"إغاثي الملك" و"الخارجية البريطانية" يعقدان ورشة عمل حول رقابة وتقييم المشاريع الإنسانية

عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية أمس، ورشة عمل حول رقابة وتقييم المشاريع الإنسانية والإغاثية، بمشاركة ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وجرى خلال أعمال الورشة التي عقدت على مدى يومين بحضور مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والسفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون، جلسات عمل تطرقت إلى نهج المركز والوزارة في رقابة وتقييم المشاريع الإنسانية والإغاثية، ومراجعة المشاريع المشتركة بين الجانبين والممولة بشكل مشترك مع برنامج الأغذية العالمي؛ وذلك بهدف تبادل الخبرات فيما يتعلق بالرقابة والتقييم، وتعزيز التعاون في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية؛ بما يحقق الأهداف الاستراتيجية بينهما.
إلى ذلك وزّع المركز أمس 650 سلة غذائية في مديرية تخته بُل بولاية قندهار في أفغانستان، استفاد منها 3.900 فرد بواقع 650 أسرة من الفئات المتضررة والمحتاجة هناك، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الأمن الغذائي في مختلف أنحاء العالم.
كما واصل المركز توزيع السلال الغذائية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2024.
وجرى أمس توزيع 920 سلة غذائية في منطقة تانك بإقليم خيبر بختون خوا ومنطقة بشين بإقليم بلوشستان، استفاد منها 6.440 فردًا من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات.