"إغاثي الملك" و"الخارجية البريطانية" يعقدان ورشة عمل حول رقابة وتقييم المشاريع الإنسانية

وجرى خلال أعمال الورشة التي عقدت على مدى يومين بحضور مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والسفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون، جلسات عمل تطرقت إلى نهج المركز والوزارة في رقابة وتقييم المشاريع الإنسانية والإغاثية، ومراجعة المشاريع المشتركة بين الجانبين والممولة بشكل مشترك مع برنامج الأغذية العالمي؛ وذلك بهدف تبادل الخبرات فيما يتعلق بالرقابة والتقييم، وتعزيز التعاون في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية؛ بما يحقق الأهداف الاستراتيجية بينهما.