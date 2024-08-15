وكالة الفضاء تدعو مبدعي التصوير من أنحاء المملكة إلى مسابقة "أبعاد"

وحول "أبعاد"، أكد المشرف على المسابقة رائد الفضاء السعودي علي القرني، أنها تمثل فرصة فريدة لإبراز الجوانب الجمالية للفضاء الواسع وتوثيقها من منظور إبداعي، مشيرًا إلى أن المسابقة لا تسعى إلى تعزيز الوعي بعلوم الفلك فقط، بل لتشجيع الإبداع في مجال التصوير الفلكي، لافتًا إلى أن الوكالة تولي أمر إشراك جميع فئات المجتمع في هذه المسابقة اهتمامًا خاصًا سواءً كانوا هواة أو محترفين؛ بهدف خلق بيئة تفاعلية تسهم في تنمية المهارات وتشجيع المواهب داخل المملكة على استكشاف الفضاء بطرق مبتكرة ومتاحة.