مركز المسؤولية الاجتماعية ينفذ برنامج "عيدكم علينا" للمنومين في المستشفيات

وجاء تنفيذ المركز للبرنامج برعاية شركة الموارد للقوى البشرية التي رغبت ترك بصمتها الخاصة في هذا الوقت، ومع هذه الفئة؛ لكي ترسم الابتسامة على وجوههم وتدخل البهجة على نفوسهم، وذلك كما يهدف برنامج "عيدكم علينا" إلى رفع معنويات المرضى والإسهام في تحسين حالتهم النفسية بمشاركتهم أجواء الزيارات والفرحة في العيد.