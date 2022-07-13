مركز المسؤولية الاجتماعية ينفذ برنامج "عيدكم علينا" للمنومين في المستشفيات

نفذ مركز المسؤولية الاجتماعية برنامج "عيدكم علينا" في عيد الأضحى المبارك للاحتفال مع المنومين في المستشفيات ممن يعانون من حالات صحية تجبرهم على البقاء على السرير الأبيض لفترات مطولة "٣ أشهر وأكثر" واستكمال العلاج اللازم حتى في أيام العيد، ويشتمل البرنامج على زيارة المنومين ومعايدتهم وتقديم هدايا خاصة لهم لمشاركتهم بهجة العيد.
وتأتي هذه المبادرة لكون هذه الفئة تعاني من عدم التفاعل معها في مثل هذه الأيام بسبب انشغال الناس بالعيد والأضاحي.
وجاء تنفيذ المركز للبرنامج برعاية شركة الموارد للقوى البشرية التي رغبت ترك بصمتها الخاصة في هذا الوقت، ومع هذه الفئة؛ لكي ترسم الابتسامة على وجوههم وتدخل البهجة على نفوسهم، وذلك كما يهدف برنامج "عيدكم علينا" إلى رفع معنويات المرضى والإسهام في تحسين حالتهم النفسية بمشاركتهم أجواء الزيارات والفرحة في العيد.