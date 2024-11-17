"الندوة العالمية" تؤسس مركزًا تنمويًا في نيجيريا

وضع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في نيجيريا، حجر الأساس لمركز تنموي جديد في منطقة "جيجاوا- هديجا"، التي تبعد عن العاصمة أبوجا بـ (700) كلم.
يخدم المركز أكثر من ألفي نسمة من سكان المنطقة، ويضم مدرسة ودارًا للأيتام ومدرسة تعليمية ومسجدًا وبئرًا ارتوازية مع محلات تجارية كأوقاف خيرية.
وقال مدير مكتب الندوة في نيجيريا هشام عبدالسلام: إن المنطقة نائية ويغلب على سكانها الفقر والحاجة وهم في حاجة ماسة لمثل هذا المركز؛ لما يقدمه لهم من خدمات نوعية، أهمها تعليم أبنائهم وتوفير المياه الصالحة للشرب.
وقد عبر الأهالي عن سعادتهم وامتنانهم لجهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعمها للعمل الإنساني والتنموي الذي يلبي احتياجات المناطق المحتاجة في العالم، سائلين الله عز وجل أن يديم على المملكة وشعبها نعمة الرخاء والأمن والاستقرار.