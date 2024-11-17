"الندوة العالمية" تؤسس مركزًا تنمويًا في نيجيريا

وقد عبر الأهالي عن سعادتهم وامتنانهم لجهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعمها للعمل الإنساني والتنموي الذي يلبي احتياجات المناطق المحتاجة في العالم، سائلين الله عز وجل أن يديم على المملكة وشعبها نعمة الرخاء والأمن والاستقرار.