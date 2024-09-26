البعثة الدبلوماسية لدى مصر تقيم حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ 94

من جانبه أكد معالي نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار في الكلمة التي ألقاها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن العلاقات التي تجمع بين البلدين ترسخها عقود من التعاون والتضامن الذي أثمر عن العديد من الانجازات المشتركه، مبينًا أن المتتبع لمسار العلاقات بين البلدين الشقيقين يرى بأنها تأخذ منحنى أكثر رسوخًا وصلابة تحت مظلة العلاقات المتينة والأخوية بين قياديتي البلدين.