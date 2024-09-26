البعثة الدبلوماسية لدى مصر تقيم حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ 94

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز بن عبدالله المطر، في العاصمة الإدارية المصرية، اليوم، حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة، بحضور أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية، والسفراء المعتمدين وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة في مصر، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمفكرين والفنانين والإعلاميين.
وألقى السفير الحصيني كلمة رحب فيها بالحضور، ونوه بمتانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة ومصر التي تعد نموذجًا للعلاقات الثنائية، مؤكدًا أن لدى البلدين إرادة سياسية وعزيمة لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب.
من جانبه أكد معالي نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار في الكلمة التي ألقاها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن العلاقات التي تجمع بين البلدين ترسخها عقود من التعاون والتضامن الذي أثمر عن العديد من الانجازات المشتركه، مبينًا أن المتتبع لمسار العلاقات بين البلدين الشقيقين يرى بأنها تأخذ منحنى أكثر رسوخًا وصلابة تحت مظلة العلاقات المتينة والأخوية بين قياديتي البلدين.
وتخلل الحفل فعاليات شملت ركنًا خاصًا لتقديم القهوة السعودية، وفقرات فنية وطنية متنوعة، كما أضاء البرج الإيقوني بالعاصمة الإدارية بعلم المملكة العربية السعودية.