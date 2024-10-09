أمانة الطائف تصدر 2079 شهادة امتثال للمباني الواقعة بالمحاور الرئيسة

أصدرت أمانة الطائف 2079 شهادة امتثال للمباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق "بلدي" في عدد من المحاور والشوارع الرئيسة بالمدينة، ضمن جهود توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري، ورفع الجاذبية البصرية للمدينة، وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية.