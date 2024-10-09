أمانة الطائف تصدر 2079 شهادة امتثال للمباني الواقعة بالمحاور الرئيسة

أصدرت أمانة الطائف 2079 شهادة امتثال للمباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق "بلدي" في عدد من المحاور والشوارع الرئيسة بالمدينة، ضمن جهود توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري، ورفع الجاذبية البصرية للمدينة، وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية.
وتمكّنت الأمانة من رفع مستوى امتثال أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع بخلوّ مبانيهم من عناصر التشوه البصري، وذلك في ظل إلزامية الأمانة لهم بإصدار الشهادة على جميع المباني القائمة.
ويتم الإصدار التلقائي للشهادة للمباني الحديثة، مما أسهم بشكل فاعل في تنمية المدينة وأنسنتها، ومعالجة التشوهات البصرية بما يرفع من مستوى جودة الحياة بمختلف الأحياء والمواقع.
وتعمل الأمانة على إشعار أصحاب المباني التجارية والسكنية على الشوارع المستهدفة وملاك حقّ الانتفاع بسرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات الصادرة بهذا الخصوص، ولا تستثني الأمانة البنوك والمباني التعليمية والصحية والتجارية بالطائف من إصدارة شهادة الامتثال حيث يمكن للجميع إصدار "شهادة امتثال المباني" أو تقييم امتثال المبنى من خلال تطبيق "بلدي".