"الرؤية" في المسار الصحيح.. "أداء" يؤكد تحسّن كفاءة عدد من الجهات الحكومية

ويعمل "أداء" على تطوير القدرات الداخلية لتحقيق مستوى عالمي من التميز المؤسسي؛ من خلال تطوير المنهجيات والمقترحات اللازمة لتحسين إنتاجية وفعالية القطاع العام والخاص والقطاع الثالث غير الربحي، وتعزيز عملية صنع القرارات الاقتصادية الاجتماعية من خلال إجراء بحوث اقتصادية وقياس الأثر والفعالية، والإعداد المركزي، وتحسين عملية تطوير نماذج اقتصادية، ومراقبتها وتحليلها، وتحسين إمكانيات إعداد تقارير.