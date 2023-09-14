"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية بسيئون اليمنية

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله بن صالح المعلم؛ أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم؛ لمساعدتهم في العثور على وظائف، والتقدم في حياتهم المهنية، وتحديد الخطة العلاجية لكل مريض على حدة، وتركيب الأطراف الصناعية لهم بأنواعها، وتوفير خدمات إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية، إضافة إلى تحسين قدرات الكادر الطبي فنيًّا ومهنيًّا من خلال تدريبهم على التعامل مع الحالات النوعية، والحدّ من هجرة الكوادر الطبية المتخصصة.