الجدعان يشارك في أسبوع الاقتصاد الكلي لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن

شارك وزير المالية رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي محمد بن عبدالله الجدعان؛ يوم الإثنين، في أسبوع الاقتصاد الكلي لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024م.
وخلال كلمته، أكّد "الجدعان" أهمية تعزيز العمل متعدّد الأطراف؛ ليس فقط لمواجهة المخاطر الراهنة، وإنما لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية البشرية، مشيراً إلى أن البلدان منخفضة الدخل الأكثر تضرراً من التحديات التي يشهدها المجتمع الدولي.
وأوضح "الجدعان"؛ أن عملية التطوير والتحسين في المنظمات الدولية تعد ضرورة مُلحة للتكيُّف بسرعةٍ وحزمٍ في مواجهة التحديات العالمية الصعبة، مثل الفقر وعدم المساواة، وأضاف "لا بد أن تعمل بنوك التنمية متعدّدة الأطراف على تركيز جهودها نحو بناء القدرات الفنية وتوفير الدعم والمشورة اللازمين".
ويعد معهد بيترسون للاقتصاد الدولي (PIIE) إحدى المنظمات البحثية الدولية، ويوفر تحليلات للسياسات وحلولاً عملية لتعزيز الاقتصاد العالمي، بمشاركة نخبة من المختصّين في هذا المجال.
ويأتي أسبوع الاقتصاد الكلي الذي ينظّمه المعهد بهدف جمع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، ومسؤولي الحكومات، وقادة الأعمال من حول العالم؛ لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي، وبحث سُبل تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي.