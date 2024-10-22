الجدعان يشارك في أسبوع الاقتصاد الكلي لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن

وأوضح "الجدعان"؛ أن عملية التطوير والتحسين في المنظمات الدولية تعد ضرورة مُلحة للتكيُّف بسرعةٍ وحزمٍ في مواجهة التحديات العالمية الصعبة، مثل الفقر وعدم المساواة، وأضاف "لا بد أن تعمل بنوك التنمية متعدّدة الأطراف على تركيز جهودها نحو بناء القدرات الفنية وتوفير الدعم والمشورة اللازمين".